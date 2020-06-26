УПЛ приняла решение относительно перенесенных матчей Карпат – известны даты и места проведения поединков

Карпаты узнали, где проведут перенесены поединки против Мариуполя и СК Днепр-1.

Поединок 24-го тура УПЛ Карпаты – Мариуполь состоится 1 июля, начало игры в 19:00, сообщает официальный сайт УПЛ. Матч состоится в Мариуполе, а сразу через 3 дня эти же соперники сыграют между собой матч 29-го тура также на стадионе приазовцев.

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Встречу 26-го тура Карпаты – СК Днепр-1 перенесли на 8 июля, время стартового свистка пока уточняется. Поединок состоится в Днепре.

Напомним, после выхода из карантина "зелено-белые" не провели еще ни одного матча из-за вспышки коронавируса в лагере львовского клуба.

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