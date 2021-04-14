"Динамо, скорее всего, будет играть на контратаках, как и всегда против Шахтера, будет пытаться поймать свой момент. Тем более, что киевляне такой тактикой уже неоднократно огорчали дончан. А "горняки" будут доминировать.

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Уверен, что Шахтер будет биться, ведь для него победа в этом матче – это последний шанс внести интригу в чемпионат. Даже ничья, не говоря уже о победе киевлян, фактически поставит точку относительно того, кто станет обладателем золотых медалей. Только в случае победы у "горняков" могут появиться какие-то надежды. Хотя это почти нереально. Прогноз на матч? Думаю, что Шахтер выиграет. С перевесом в один мяч", – признался Маркевич в комментарии FootBoom.

Заметим, перед очным противостоянием отставание Шахтера от Динамо составляет 7 зачетных баллов. Сам поединок состоится в субботу, 17 апреля. Начало встречи в 19:30.

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