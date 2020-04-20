Коронавирус угрожает УПЛ – увеличение количества команд в следующем сезоне может не состояться

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин ожидает, что последствия пандемии коронавируса для УПЛ будут болезненными.

"Проблемы будут, это 100%. Сегодня сложно посчитать, насколько тяжелые будут эти проблемы, никто не знает, что будет завтра. В Германии клубы первой, второй лиги финансируются за счет продажи билетов, для них это очень сильный удар будет.

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А после коронавируса люди начнут ходить на стадионы, в лучшем случае, через год. Даже если вы объявите, что все хорошо с коронавирусом, проблема преодолена, люди просто будут бояться. Это будет фактор, который заставит еще длительное время находиться вне таких массовых мероприятий.

Нам нужно будет скорректировать свои позиции на следующий сезон. Хотели переходить на 14 клубов. Считаю, что в нынешней ситуации это полностью провальная идея. Нужно, чтобы осталось 12. Дай бог, чтобы еще 12 в нормальном состоянии сохранилось. Надо пересмотреть ситуацию из-за форс-мажорных обстоятельств. В основном пострадают клубы Первой лиги от ситуации. Поскольку доходная часть там фактически отсутствует", – сказал Палкин в эфире Великого футбол.

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