УПЛ побила антирекорд відвідуваності матчів туру

Матчі 19 туру УПЛ, який відкривав другу частину чемпіонату, відвідала рекордно низька кількість уболівальників.

Матчі 19 туру сумарно відвідали 8728 уболівальників, інформує офіційний сайт УПЛ. Цей показник є найменшим в історії ліги.

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Найбільше глядачів зібрав матч Шахтар – Десна – 3469, а найменше – Олімпік – Львів – 357. В середньому відвідуваність за тур склала 1746 глядачів.

Зазначимо, що до протоколу не вносилась кількість уболівальників на матчі Динамо – Ворскла. Гру було дозволено відвідати дітям до 14 років, які навчаються у київських школах.

До слова, середня відвідуваність минулого розіграшу УПЛ – 4156 вболівальників.

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