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УПЛ побила антирекорд відвідуваності матчів туру

15:25 1613 Читать на русском
УПЛ побила антирекорд відвідуваності матчів туру
УПЛ встановила новий антирекорд відвідуваності / ФК Маріуполь

Матчі 19 туру УПЛ, який відкривав другу частину чемпіонату, відвідала рекордно низька кількість уболівальників.

Матчі 19 туру сумарно відвідали 8728 уболівальників, інформує офіційний сайт УПЛ. Цей показник є найменшим в історії ліги.

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Найбільше глядачів зібрав матч Шахтар – Десна – 3469, а найменше – Олімпік – Львів – 357. В середньому відвідуваність за тур склала 1746 глядачів.

Зазначимо, що до протоколу не вносилась кількість уболівальників на матчі Динамо – Ворскла. Гру було дозволено відвідати дітям до 14 років, які навчаються у київських школах.

До слова, середня відвідуваність минулого розіграшу УПЛ – 4156 вболівальників.

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