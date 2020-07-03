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УПЛ передала материалы относительно исключения Карпат из турнира в КДК УАФ

3 июля 16:11 - Читати українською
УПЛ передала материалы относительно исключения Карпат из турнира в КДК УАФ
Карпаты / ФК Карпаты

Ситуация вокруг львовского клуба понемногу подходит к логическому концу.

Руководство украинской Премьер-лиги на своем официальном сайте сообщило о получении письма от футбольного клуба Карпаты, в котором "зелено-белые" сообщили, что не смогут принять участие в матче 29 тура чемпионата Украины против Мариуполя, который был запланирован на 4 июля.

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Учитывая, что для львовян это повторная неявка на игру (к слову, из-за финансовых проблем не состоялся перенесенный матч 24 тура Карпаты – Мариуполь), согласно Регламенту соревнований, команда должна быть исключена из соревнований.

Дирекция УПЛ уже передала материалы дела в Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, из-за огромной задолженности перед своими игроками Карпаты не смогут получить аттестат на участие в розыгрыше следующего чемпионата Украины, поэтому решили не тратить средства, которых и так катастрофически не хватает, на доигрыш текущего сезона.

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