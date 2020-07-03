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УПЛ передала матеріали щодо виключення Карпат з турніру в КДК УАФ

3 липня 16:11 - Читать на русском
УПЛ передала матеріали щодо виключення Карпат з турніру в КДК УАФ
Карпати / ФК Карпати

Ситуація навколо львівського клубу потроху добігає логічного кінця.

Керівництво української Прем'єр-ліги на своєму офіційному сайті повідомило про отримання листа від футбольного клубу Карпати, в якому "зелено-білі" повідомили, що не зможуть взяти участь у матчі 29 туру чемпіонату України проти Маріуполя, який був запланований на 4 липня.

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Враховуючи, що для львів’ян це повторна неявка на гру (до слова, через фінансові проблеми не відбувся перенесений матч 24 туру Карпати – Маріуполь), відповідно до Регламенту змагань, команда має бути виключена зі змагань.

Дирекція УПЛ вже передала матеріали справи Контрольно-дисциплінарному комітету УАФ для подальшого розгляду.

Нагадаємо, через величезну заборгованість перед своїми гравцями Карпати не зможуть отримати атестат на участь у розіграші наступного чемпіонату України, тому вирішили не витрачати кошти, яких і так катастрофічно бракує, на дограш поточного сезону.

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Теги
УПЛ футбольні фінанси Карпати Карпати КДК УАФ Маріуполь Маріуполь УАФ
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