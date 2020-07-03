Академия Карпат может финансироваться Львовом – Садовой сделал официальное заявление

Мэр Львова Андрей Садовой заверил, что город готов профинансировать футбольную академию Карпат.

"Досадно видеть, как взрослые дяди бросают игрушки, которые им надоели. ФК Карпаты – это часть истории Львова. Уверен, что "львы" останутся и возродятся, несмотря на амбиции владельцев. Но из-за этих проблем могут пострадать дети, которые сегодня учатся в футбольной академии Карпат. А это 800 учеников.

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Город не может финансировать частный клуб, тем более, если он принадлежит одним из самых богатых людей страны. Но город может взять на свой баланс и найти средства на содержание футбольной академии. Это официальное заявление.

Готов к обсуждению предложения с владельцами клуба, фанатами и депутатами. В конце концов, именно футбольная академия может стать основой для возрождения львовских Карпат", – отметил Садовый в заметке на Facebook.

Напомним, Карпаты не смогли найти средства на выезд в Мариуполь, из-за чего первый матч против азовцев официально отменили. Также появилась информация, что "львы" не поедут и на второй поединок против команды Бабича и будут досрочно исключены из УПЛ.

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