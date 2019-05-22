УПЛ определилась с датой жеребьевки плей-офф за выживание

Украинская Премьер-лига уже на этой неделе проведет жеребьевку раунда плей-офф чемпионата сезона 2018/19.

Жеребьевка плей-офф состоится 24 мая, сообщает официальный сайт УПЛ.

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В частности, будет определены хозяева первых матчей в борьбе за выживание. Сейчас в зоне переходных матчей пребывают львовские Карпаты и Арсенал-Киев. Согласно регламенту, 10-я команда лиги сыграет с командой, которая займет 2-е место в Первой лиге, 11-я встретится с третьей командой Первой лиги.

На данный момент на повышение в классе претендуют ковалёвский Колос и луцкая Волынь. К слову, матчи плей-офф состоятся 4 и 8 июня.