Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ

Шахтер в рамках 30-го тура УПЛ принимает Динамо. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтер подошел к последнему Классическому в сезоне не только в качестве чемпиона, но и в статусе самого титулованного клуба в истории независимой Украины. В активе дончан теперь 34 трофея (включая Кубок УЕФА), что ровно на один больше, чем у киевлян – хотя по победам в чемпионатах "бело-синие" до сих пор имеют преимущество в три "золота". Картину полной доминации "горняков" портит лишь тот факт, что по очным встречам с Динамо в данном розыгрыше УПЛ равенство – две ничьи и по одной победе. Кроме того, в противостоянии "Фонсека-Хацкевич" также нет лидера, поэтому сегодня один из грандов сможет качнуть чашу весов в свою сторону.

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Мотивации на этот поединок Шахтеру откровенно не хватает. Да, можно улучшить статистику и отпраздновать триумф во внутренних соревнованиях победой над принципиальным соперником на своём поле (концерт уже распланирован), однако опыт показывает, что донеччане не особо горят такими идеями. Год назад они в статусе чемпиона бесславно проиграли Динамо на выезде, а до того били киевлян только тогда, когда это действительно было нужно. Да и бразильцам уже неинтересен футбол – Тайсон в интервью признался, что если бы его соотечественникам позволили улететь домой прямо сейчас, они бы это непременно сделали.

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Мотивация Динамо гораздо выше. Для вице-чемпионов данное Классическое является последним в аргументом в провальном сезоне – даже Игорь Суркис сделал оговорку о том, что "бело-синие" проиграли золото не в матчах с Шахтером. Александру Хацкевичу победа в дерби нужна более всего, ведь решение по его будущему в клубе, похоже, до сих пор нет. В работе белоруса исключительное значение занимал успех в очных поединках против "горняков", однако сейчас ситуация выровнялась; ещё одна победа Фонсеки – и пукнт о превосходстве над португальцем будет вычеркнут из списка достоинств действующего тренера. Да и футболистам Динамо нужно выигрывать, ведь до этого уже и так было две ничьи и непростой матч с Мариуполем. В конце концов, это же дерби против чемпионского Шахтера, который опережает тебя на 11 очков – на такие матчи не нужно настраивать.

Сильные и слабые стороны

Шахтер, на первый взгляд, является командой без слабых мест. Действительно, во втором круге дончане выглядят невероятно убедительно – за 11 матчей УПЛ во второй половине сезона они наштамповали 22 гола, пропустив всего один и при этом не потерпев ни одного поражения. Трио Тайсон-Исмаили-Мораес является главной причиной такого успеха, ведь на их действия приходится более половины забитых мячей в чемпионате – 6 голов, 7 ассистов. Кроме того, Тайсон и Мораес организовали гол в четвертьфинальном кубковом Классическом. Словом у "оранжево-чёрных" и позади всё хорошо, и впереди есть кому реализовывать преимущество.

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Назвать зависимость от бразильского трио минусом в игре Шахтера трудно, ведь в Украине никто противодействия этим исполнителям так и не нашёл. Впрочем, стоит отметить, что в верхней шестёрке "горняки" не так уж и много забивают – только Львов и Заря пропустили больше двух мячей. Шахтер при этом доминировал по игре в каждом из поединков; так, в прошлом туре подопечные Фонсеки вполне могли разгромить соперника, однако удалось добыть лишь минимальную победу. Да и в обороне не всё так гладко – Александрия ярко продемонстрировала уязвимость на стандартах, забив один гол и едва не забив второй. Словом, чемпионы – неидеальны.

Важным плюсом Динамо в Классическом является крайне неприятный для Шахтера стиль игры. Киевляне хорошо держат компактность, грамотно прессингуют и хорошо определяют слабые зоны в защите, на которые или давят, или наоборот – оставляют свободными при давлении на заднюю линию, надеясь на неудачный пас (этим часто грешит Кривцов). Силовой футбол "бело-синих" часто выбивает из колеи строптивых бразильцев, которые начинают скандалить и получать удаления. Да и вообще у киевлян получаются эти поединки: даже поражение в Харькове в матче второго круга пришло после шального удара Коваленко в девятку в компенсированное время – в целом же Динамо тогда выглядело лучше. Следует отметить также Виктора Цыганкова, который в пяти последних матчах исполнил четыре ассиста и забил красавец-гол.

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Минусы "бело-синих" очевидны. Александр Хацкевич классно готовится к дерби, однако очень слабо управляет ходом игры. Типичная картина Классического: Динамо убедительно проводит первый тайм, но во втором Шахтер набирает обороты, а киевляне откровенно стоят. Во встрече месяц назад вице-чемпионы усилили давление во втором тайме, однако в первом действовали максимально осторожно, будто им было что терять – как следствие, нулевая ничья принесла донеччанам "золото" де-факто. Впрочем, коучинг Хацкевича – это ещё полбеды. У Динамо вылетели практически все форварды, а также Виталий Миколенко. Наконец, не следует забывать и о привозной обороне: динамовцы в последних пяти матчах не пропускали только от Львова и Шахтера – причем от Александрии и Мариуполя прилетели катастрофически простые голы.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Данное Классическое дерби станет 61-м в рамках чемпионата Украины. В 60 предыдущих поединках этих команд в УПЛ Динамо победило 24 раза, Шахтер – 20, а ещё 16 матчей завершились вничью.

2. Общий счёт противостояния в Классических дерби, проведённых в рамках чемпионатов Украины – 76:69 в пользу Динамо.

3. В Харькове в рамках УПЛ было проведено всего 5 классических. Шахтер в победил в них лишь однажды, потерпев при этом три поражения и сведя один матч к ничьей. Общий счёт противостояния в Харькове в чемпионате – 5:7 в пользу "столичных".

4. Самый результативный матч между этими командами был сыгран именно в рамках УПЛ – 12 декабря 2016 года в Киеве динамовцы уступили "горнякам" со счётом 3:4.

5. Беспроигрышная серия Шахтера в чемпионате началась 11 августа и продолжается уже 26 матчей (22 победы, 4 ничьи). Первое и последнее поражение "горнякам" в этом сезоне нанесло именно Динамо (1:0).

6. Столичный клуб забивает гостевые голы в чемпионатах с 25 февраля 2018 года на протяжении уже 20 игр подряд (33 мяча).

7. Динамо два из трёх своих самых крупных поражений в чемпионатах потерпело именно от Шахтера (дважды по 0:3).

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Кадровая ситуация

В составе Шахтера перед Классическим возникло несколько очень серьёзных проблем. Во-первых, не сыграют Тарас Степаненко и Исмаили – опорник нарвался на дисквалификацию из-за перебора карточек, а фулбек получил повреждение в матче против Зари. Также не смогут выйти на поле травмированные Майкон и Андрей Тотовицкий, а вот появление Марлоса остаётся под вопросом. Вингер "горняков" уже восстановился после операции на колене, но выпустить его на такой тяжёлый матч будет рискованно. С другой стороны, Марлосу нужно набирать форму перед играми сборной – да и отсутствие Исмаили надо как-то компенсировать.

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Потери Динамо перед дерби просто колоссальные. Фактически, у киевлян выпали все форварды: Русин перебрал карточек, Фран Соль и Беньямин Вербич травмированы, а Артём Беседин только-только восстановился после повреждения – он улетел в Харьков, однако есть вопросы касательно его игровой формы. Кроме того, из-за травм не смогут вийты на поле Виталий Буяльский и Виталий Миколенко. Сегодня очень бы пригодился Йосип Пиварич, но он также травмирован. Из положительных новостей только восстановление Миккеля Дуэлунда.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Динамо

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Матвиенко – Алан Патрик, Маркос Антонио – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Сидклей – Шепелев, Сидорчук – Цыганков, Шапаренко, Де Пена – Беседин

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Вряд ли Шахтер будет сильно настаивать на своей победе. Бразильцы сейчас мечтают о пляжах Копакабаны, а не о лечении возможных мышечных повреждений – а с учётом вероятной заведённости киевлян травмы могут быть и более серьёзными. "Горняки" редко выкладывались в Классических, в которых побеждать не обязательно, однако чем больше пинков они получат на поле – тем больше они захотят прибить Динамо. А если гости ещё и забьют гол...

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Вполне вероятно, что киевляне откроют счёт, ведь Шахтер очень трудно начинает матчи, а "бело-синим" не привыкать к игре без форвардов. Впрочем, в победу вице-чемпионов не верится: во-первых, без трудолюбивого Миколенко левый фланг точно провиснет под давлением бразильцев и Болбата, который в последних трёх матчах оформил гол+ассист, а во-вторых – Динамо всегда отдавало "горнякам" минимум тайм. Как показывает опыт текущего сезона, эти 45 минут безумного давления на ворота подопечных Хацкевича конвертировать в более, чем один мяч Шахтеру не удаётся (гол Коваленко на 90+4 – исключение), поэтому в данном Классическом снова можно прогнозировать ничью.