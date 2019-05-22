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УПЛ визначилась із датою жеребкування плей-офф за виживання

16:36 627 Читать на русском
УПЛ визначилась із датою жеребкування плей-офф за виживання
Чорноморець – Карпати / ФК Чорноморець

Українська Прем'єр-ліга вже цього тижня проведе жеребкування раунду плей-офф чемпіонату сезону 2018/19.

Жеребкування плей-офф відбудеться 24 травня, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Зокрема, буде визначено господарів перших поєдинків у боротьбі за виживання. Наразі в зоні перехідних матчів перебувають львівські Карпати та Арсенал-Київ. Згідно з регламентом, 10-та команда ліги зіграє з командою, що посяде 2-ге місце в Першій лізі, 11-та зустрінеться із третьою командою Першої ліги.

На цей момент на підвищення в класі претендують ковалівський Колос і луцька Волинь. До слова, матчі плей-офф відбудуться 4 і 8 червня.

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