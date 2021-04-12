Александр Рябоконь признан лучшим тренером 21-го тура, информирует официальный сайт УПЛ.

Герой Десны признан лучшим игроком тура УПЛ – позади остались представители Шахтера и Динамо

Наставник Десны получил 4,6 из 5 возможных баллов от Всеукраинского объединения тренеров по футболу. Его подопечные уверенно одолели Александрию со счетом 4:1 и закрепили за собой четвертую строчку.

Команда Александра Рябоконя продолжает дышать в спину Заре, которая идет третьей. Разница между коллективами в турнирной таблице составляет всего 2 зачетных балла. В следующем туре черниговцы посетят Минай.

Десна разгромила Александрию в волевом стиле – два шедевра пяткой помогли черниговцам подняться на 3 место УПЛ