Олександр Рябоконь визнаний найкращим тренером 21-го туру, інформує офіційний сайт УПЛ.

Герой Десни визнаний найкращим гравцем туру УПЛ – позаду залишились представники Шахтаря та Динамо

Наставник Десни отримав 4,6 із 5 можливих балів від Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу. Його підопічні впевнено здолали Олександрію з рахунком 4:1 та закріпили за собою четверту сходинку.

Команда Олександра Рябоконя продовжує дихати у спину Зорі, яка йде третьою. Різниця між колективами у турнірній таблиці складає лише 2 залікові бали. У наступному турі чернігівці завітають до Миная.

Десна розгромила Олександрію у вольовому стилі – два шедеври п'ятою допомогли чернігівцям піднятися на 3 місце УПЛ