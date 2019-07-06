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УПЛ определила лучшего игрока, тренера и других лауреатов сезона 2018/19

12:41 31 Читати українською
УПЛ определила лучшего игрока, тренера и других лауреатов сезона 2018/19
Виктор Цыганков / Футбол 24

Стали известны лучший игрок, тренер и другие лауреаты УПЛ сезона 2018/19.

УПЛ на своем официальном сайте опубликовала список 5 лауреатов сезона 2018/19.

Цыганков стал лучшим игроком сезона в УПЛ, Миколенко – главное открытие World Soccer

Лучший футболист: Виктор Цыганков (Динамо Киев)

Лучший тренер: Паулу Фонсека (Шахтер)

Лучший вратарь: Андрей Пятов (Шахтер)

Лучший молодой футболист: Виталий Миколенко (Динамо Киев)

Лучший арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Награды будут вручены перед матчем за Суперкубок Украины-2019, который состоится 28 июля в Одессе.

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