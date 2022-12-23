Украинская Премьер-лига определилась с триумфаторами последних индивидуальных наград в 2022 году.

Лучшим игроком УПЛ в ноябре и декабре 2022 года избрали Артема Довбика, набравшего 27,5% голосов, сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.

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Нападающий СК Днепр-1 опередил Михаила Мудрика (23,2%), Олега Мозиля (21,1%), Виктора Цыганкова (20%) и Игоря Кирюханцева (8,2%).

Среди тренеров лучшим избрали Юрия Вернидуба, набравшего почти половину всех голосов. В конкурентах были Александр Кучер (15,6%), Эдмар (13,9%), Младен Бартулович (11,1%) и Игор Йовичевич (9,5%).

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