Українська Прем'єр-ліга визначилась з тріумфаторами останніх індивідуальних нагород у 2022 році.

Найкращим гравцем УПЛ у листопаді та грудні 2022 року обрали Артема Довбика, який набрав 27,5% голосів, повідомляє офіційний сайт Української Прем'єр-ліги.

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Нападник СК Дніпро-1 випередив Михайла Мудрика (23,2%), Олега Мозіля (21,1%), Віктора Циганкова (20%) та Ігоря Кірюханцева (8,2%).

Серед тренерів найкращим обрали Юрія Вернидуба, який набрав майже половину від усіх голосів. В конкурентах були Олександр Кучер (15,6%), Едмар (13,9%), Младен Бартуловіч (11,1%) та Ігор Йовічевіч (9,5%).

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