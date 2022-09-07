УПЛ объявила лучшего тренера 3-го тура – сенсационный новичок обошел маститых специалистов
Украинская Премьер-лига подвела итог очередной игровой неделе сезона 2022/23.
Наставник Металлиста Олег Ратий стал лучшим тренером УПЛ по итогам 3-го тура украинского первенства, сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения тренеров по футболу.
Александрия – Металлист – 1:3 – видео голов и обзор матча
52-летний специалист получил 4,6 балла из возможных 5. Это первая подобная награда в карьере Ратия.
Напомним, в матче против Александрии Металлист пропустил первым и еще до перерыва остался в меньшинстве, однако сумел одержать волевую победу 1:3.
После 3-х туров харьковчане в турнирной таблице УПЛ идут вторыми, имея в своем активе 7 очков. Следующий поединок "желто-синие" проведут на выезде против Колоса 11 сентября.
Металлист уверенно победил Александрию, играя в меньшинстве с 35-й минуты