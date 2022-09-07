Наставник Металлиста Олег Ратий стал лучшим тренером УПЛ по итогам 3-го тура украинского первенства, сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

Александрия – Металлист – 1:3 – видео голов и обзор матча

52-летний специалист получил 4,6 балла из возможных 5. Это первая подобная награда в карьере Ратия.

Напомним, в матче против Александрии Металлист пропустил первым и еще до перерыва остался в меньшинстве, однако сумел одержать волевую победу 1:3.

После 3-х туров харьковчане в турнирной таблице УПЛ идут вторыми, имея в своем активе 7 очков. Следующий поединок "желто-синие" проведут на выезде против Колоса 11 сентября.

Металлист уверенно победил Александрию, играя в меньшинстве с 35-й минуты