Наставник Металіста Олег Ратій став найкращим тренером УПЛ за підсумками 3-го туру української першості, повідомляє офіційний сайт Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

Олександрія – Металіст – 1:3 – відео голів та огляд матчу

52-річний фахівець отримав 4,6 бала з можливих 5. Це перша подібна відзнака у кар'єрі Ратія.

Нагадаємо, у матчі проти Олександрії Металіст пропустив першим і ще до перерви залишився у меншості, однак зумів здобути вольову перемогу 1:3.

Після 3-х турів харків'яни у турнірній таблиці УПЛ йдуть другими, маючи у своєму активі 7 очок. Наступний поєдинок "жовто-сині" проведуть на виїзді проти Колоса 11 вересня.

Металіст впевнено переміг Олександрію, граючи у меншості з 35-ї хвилини