Александрия – Металлист – 1:3 – видео голов и обзор матча
00:40 - Читати українською
Металлист в меньшинстве обыграл Александрию в матче 3-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Александрия – Металлист на Футбол 24.
завершено
Сергей Панасенко 21’
Богдан Порох 35’
Максим Прядун 64’
Александр Мизюк 72’
21’ Сергей Панасенко
35’ Богдан Порох
64’ Максим Прядун
72’ Александр Мизюк
Александрия в дебюте встречи вышла вперед в счете: Калитвинцев получил передачу на левом краю штрафной и мощно пробил в ближнюю девятку. Металлист отыгрался через 10 минут – Панасенко точно пробил под дальнюю штангу с линии штрафной.
Металлист уверенно победил Александрию, играя в меньшинстве с 35-й минуты
Перед перерывом харьковчане остались в меньшинстве – Порох получил прямую красную за брутальный фол против Кожушка. Это не помешало именно Металлисту отпраздновать победу: Пидлепенец и Мизюк принесли харьковчанам победу в меньшинстве.
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