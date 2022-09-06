Металлист в меньшинстве обыграл Александрию в матче 3-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Александрия – Металлист на Футбол 24.

Александрия в дебюте встречи вышла вперед в счете: Калитвинцев получил передачу на левом краю штрафной и мощно пробил в ближнюю девятку. Металлист отыгрался через 10 минут – Панасенко точно пробил под дальнюю штангу с линии штрафной.

Металлист уверенно победил Александрию, играя в меньшинстве с 35-й минуты

Перед перерывом харьковчане остались в меньшинстве – Порох получил прямую красную за брутальный фол против Кожушка. Это не помешало именно Металлисту отпраздновать победу: Пидлепенец и Мизюк принесли харьковчанам победу в меньшинстве.