Александрия в рамках 3-го тура УПЛ потерпела неожиданное фиаско, проиграв Металлисту (1:3) при игре в большинстве в течение 58 минут. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Александрия и Металлист неплохо начали новый чемпионат, набрав 6 и 4 очка соответственно. При этом команды продемонстрировали содержательный атакующий футбол, поэтому их личная встреча обещала быть интересной. Собственно, такой она и стала.

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Подопечные Юрия Гуры здорово стартовали. Уже на 3-й минуте забивать мог Волошин, вошедший на правый край штрафной и пробивший в дальний угол – мяч прошел рядом со штангой! Еще через две минуты Демченко замкнул подачу Рыбака со стандарта, попав во внешнюю сторону сетки.

Наконец, на 11-й минуте александрийцы вышли вперед, причем довольно красиво. Волошин сместился с правого фланга в центр и выполнил заброс на левый край штрафной площадки, а Калитвинцев ударом с лета попал в ближнюю девятку – 1:0! На 14-й Кобзарь мог и удвоить преимущество "горожан", пробив с линии вратарской после прострела от Мирошниченко, но нормально попасть по мячу Богдану не удалось.

Металлист на 16-й огрызнулся ударом Танковского метров с 22-х, но мяч улетел выше ворот. В общем, Александрия выглядела гораздо более убедительно, однако на 21-й минуте именно они пропустили гол! Харьковчане разогнали контратаку с переводом на левый угол штрафной в ноги Панасенко – Сергея накрывал Мирошниченко, но тот все равно решился на удар. Позиция была неудобной, полузащитник стоял в полоборота к воротам, однако неожиданно попал в дальний угол! 1:1.

На этом проблемы у подопечных Юрия Гуры не завершились. Уже на 31-й минуте из-за повреждения пришлось снимать с игры Третьякова. На поле вышел Кожушко, которого на 35-й чуть не сломал Порох. Богдан бросился прямой ногой в колено, не смотря на мяч, за что получил красную карточку. Металлист остался в меньшинстве. Кожушко повезло – он смог продолжить матч.

Более интересных эпизодов в первом тайме команды не создали. Отдыхать футболисты отправились с ничейным счетом. В раздевалке Юрий Гура провел двойную замену, бросив в бой Костышина и Авагимяна. Интересно, что Олег Ратий не стал проводить кадровые перестановки, хотя он потерял центрбека – на позицию Пороха просто перевели опорника Ралюченко.

Начало второго тайма оказалось не столь ярким. На поле было много единоборств и фолов – в одном из эпизодов Костышин даже разбил голову Ралюченко. Металлист в меньшинстве ни в чем не уступал Александрии, а на 64-й минуте харьковчане еще и второй гол забили! Героем стал Прядун, который на правом углу штрафного принял скидку от Подлепенца, легко развернулся вокруг Билошевского и пробил в ближний угол. 1:2!

Александрия побежала отыгрываться, едва не добившись своего на 68-й минуте в результате смещения Калитвинцева в центр и выстрела под перекладину метров с 18-ти. Рыбка на инстинктах отразил мяч перед собой, запустив "свечу" над воротами, но он же и поймал его. Вместе с тем, "горожане" начали сильно раскрываться и подвергаться контратакам Металлиста. В частности, на 71-й минуте харьковчане выскочили 3-в-2 к чужим воротам, но классный эпизод запоров Коркишко.

Тем не менее, в данном эпизоде ​​подопечные Олега Ратия заработали угловой, ставший роковым для Александрии. Панасенко выполнил подачу, Билык ошибся на выходе, а Мизюк запер то ли затылком, то ли спиной – 1:3! Шок.

После этого Металлист окончательно перешел в режим обороны, хотя периодически харьковчане ловили соперника на контратаках. Александрия же лезла вперед, однако чего-то действительно опасного сотворить не удалось. За последние 30 минут в актив "горожан" можно занести только дальний выстрел Мирошниченка и выстрел Калитвинцева со стандарта – в обоих случаях мяч прошел над воротами.

В конце концов финальный свисток зафиксировал неожиданную победу Металлиста.

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