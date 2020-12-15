Стали известны имена кандидатов на звание лучших игрока и тренера в декабре.

В номинацию не попал ни один из представителей Шахтера, однако Заря представлена аж тремя игроками.

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На звание лучшего игрока декабря претендуют Артем Громов, Дмитрий Иванисеня и Денис Фаворов (все – из Зари), Иссьяр Драме (Олимпик), Анатолий Нуриев (Минай), Евгений Паст (Десна), Валерий Федорчук (Рух) и Виктор Цыганков ( Динамо).

А награду лучшему тренеру могут получить Игорь Климовский (Олимпик), Александр Рябоконь (Десна), Виктор Скрипник (Зоря) и Иван Федык (Рух). Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

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