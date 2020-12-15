"ФК Десна за порядок и спокойствие в Чернигове! СМИ сделали уже несколько запросов в наш клуб насчет недавних событий на стадионе имени Гагарина.

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Для нас это тоже было неожиданностью, и мы сами хотели разобраться в ситуации, поэтому клуб взял паузу и сразу ничего не комментировал. Теперь мы можем заявить, что настоящие болельщики и фанаты клуба не имеют отношения к противоправным событий на стадионе. Люди с символикой нашего клуба совершали противозаконные действия против и.о. директора стадиона. Но что это за люди, это уже должны идентифицировать правоохранительные органы.

ФК Десна всегда выступает за порядок. Конфликтные ситуации должны решаться только в правовом поле. Мы развиваем спорт, и мы заинтересованы в том, чтобы Чернигов был привлекательным городом для болельщиков и туристов. Чернигов – город, который развивается, город, который заслуживает уважения, и мы от себя будем вносить позитив в развитие родного Чернигова.

Чернигов уже представлен в еврокубках, Десна и сейчас занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. Бронзовые, исторические, награды высшего дивизиона могут стать прекрасным подарком жителям нашего города", – говорится в заявлении клуба на официальной странице в Facebook.

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