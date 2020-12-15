Стали відомі імена кандидатів на звання найкращих гравця та тренера у грудні.

У номінацію не потрапив жоден із представників Шахтаря, проте Зоря представлена аж трьома гравцями.

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На звання найкращого гравця грудня претендують Артем Громов, Дмитро Іванісеня та Денис Фаворов (усі – із Зорі), Ісс'яр Драме (Олімпік), Анатолій Нурієв (Минай), Євген Паст (Десна), Валерій Федорчук (Рух) та Віктор Циганков (Динамо).

А нагороду найкращому тренеру можуть отримати Ігор Климовський (Олімпік), Олександр Рябоконь (Десна), Віктор Скрипник (Зоря) та Іван Федик (Рух). Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

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