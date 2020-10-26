Лучшим игроком тура стал голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык. Он набрал наибольшее количество баллов от совета экспертов – его Ворскла вничью сыграла с Шахтером (1:1).

Шахтер – Ворскла: очередная потеря "горняков" перед ЛЧ, провал чемпионов мира, Кулач-транжира, Полтава все еще вторая

Как сообщает официальный сайт УПЛ, тренером тура избрали Виктора Скрипника, которому удалось настроить Зарю на ожесточенный бой с Рухом. Команда специалиста уничтожила "желто-черных" в домашних стенах со счетом 4:0.

Заметим, что после 7-ми туров Ворскла Ризныка расположилась на втором месте с 15-ю очками, Заря сейчас занимает седьмую строчку и имеет 9 пунктов в своем активе.

Рух вдевятером потерпел разгромное поражение от Зари – луганчане одержали первую домашнюю победу в УПЛ