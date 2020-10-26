Найкращим гравцем туру став голкіпер Ворскли Дмитро Різник. Він набрав найбільшу кількість балів від ради експертів – його Ворскла внічию зіграла з Шахтарем (1:1).

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Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, тренером туру обрали Віктора Скрипника, якому вдалось налаштувати Зорю на запеклий бій з Рухом. Команда фахівця знищила "жовто-чорних" у домашніх стінах з рахунком 4:0.

Зауважимо, що після 7-ми турів Ворскла Різника розташувалась на другому місці з 15-ма очками, Зоря наразі посідає сьому сходинку і має 9 пунктів у своєму активі.

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