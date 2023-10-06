– Начало игры было хорошим, но потом все пошло не по плану?

– Это мягко сказать "не по плану". После таких игр хочется не в футбол играть, а пойти в другую профессию. Потому что, если так позориться, как мы опозорились после счета 2:1 в нашу пользу, лучше вообще не выходить на поле. Засчитают техническое поражение 0:3 – и все.

– Но в чем причина такой ситуации? Что пошло не так? Ведь команда играла в большинстве и вела в счете...

– Каждый должен разобраться в себе, ответить на вопрос, что он делает в киевском Динамо, и какие задачи решает. Если мы, футболисты, решаем задачу не вылететь, то об этом нужно прямо сказать, а если стать чемпионами – лучше не выходить на поле, чтобы так играть.

Полесье – Динамо – 3:2 – видео голов и обзор матча

– Во время матча было много спорных решений, судья неоднократно обращался к VAR, что можете сказать по этому поводу?

– Арбитр хорошо судил, все по делу. Только эпизод с красной карточкой Караваеву я еще не посмотрел в повторе, поэтому ничего не могу сказать. В общем, к нему вопросов нет.

– Какое впечатление у вас сложилось о Полесье, где играет много ваших бывших одноклубников? Чего, по-вашему, эта команда способна достичь в нынешнем сезоне?

– Когда у команды хорошее финансирование, тогда и задачи перед ней ставятся максимальные, и подбираются футболисты, которые могут их выполнить. Полесье показало, что у них амбициозный проект, они вливают деньги и подписывают хороших футболистов для своих задач.

– А приятно ли с ними играть в футбол? Они действуют открыто?

– Да, они хорошо играют. И сами это делают и другим дают, не закрываются в обороне. С такими командами интересно играть, – резюмировал Буяльский в комментарии пресс-службе Динамо.

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ