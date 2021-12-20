Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик имеет небольшие шансы пойти на повышение уже в зимнее трансферное окно, хотя к форварду сборной Украины проявляется большой интерес.

Луческу желает видеть в Динамо форварда СК Днепр-1 Артема Довбика, сообщил журналист Игорь Цыганык в авторской программе Цыганык Live.

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По его информации, днепряне не намерены отпускать свою главную звезду за менее чем 12-15 млн евро. При этом СК Днепр-1 получит всего 50% от суммы – вторая половина достанется датскому Митьюлланду, из которого Довбик и перешел в ряды нынешнего клуба.

На Артема возлагает особые надежды и его нынешний главный тренер Игорь Йовичевич. У СК Днепр-1 большие амбиции для борьбы за более высокие цели, чем просто бронзовые медали. Потому этот клуб не спешит продавать свой главный актив.

В чемпионате Украины 2021/22 Довбик является лучшим бомбардиром. В его активе 14 голов в 17-ти матчах (три – с пенальти).

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