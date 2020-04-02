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УПЛ может возглавить неожиданный кандидат из телеканалов "Футбол"

11:14 50 Читати українською
УПЛ может возглавить неожиданный кандидат из телеканалов "Футбол"
Денисов, Леоненко, Вацко и Метревели / Фото из соцсетей

Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели заявил о своем желании баллотироваться на пост президента украинской Премьер-лиги.

"Все, что плохо для Премьер-лиги – плохо и для меня. Сейчас есть один кандидат на пост президента УПЛ. Хочу вам официально сказать, что я также выдвигаю свою кандидатуру.

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Меня не выдвигает ни один клуб, я ни с кем это не обсуждал, ни с кем не советовался, не просил о поддержке. Я буду говорить не о том, чтобы за меня голосовали. Будет представлена программа, с которой наша команда входит в этот проект, тогда бы я хотел услышать мнение клубов – поддержат они эту программу или нет", – заявил Метревели в эфире программы Оставайся с Футболом.

Напомним, ранее единственным кандидатом на кресло президента УПЛ назывался Александр Шевченко.

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УПЛ Футбол 1 Михаил Метревели
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