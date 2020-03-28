"Двое в розыске, алкогольный король, контактировавший с Януковичем": Томас Гримм в пух и прах разнес украинские клубы

Президент УПЛ раскрыл европейским СМИ все нюансы работы в украинском футболе.

Томас Гримм в интервью швейцарскому изданию Blick приоткрыл тайны украинского футбола и назвал причину, по которой у него ничего не вышло на посту президента УПЛ.

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"Я больше не буду баллотироваться на переизбрание президента УПЛ. За два года я пришел к выводу, что украинскую Премьер-лигу нельзя вывести на уровень чемпионата Швейцарии в этих обстоятельствах. Я нахожусь в Киеве каждые две недели в течение трех дней, регулярно посещаю футбольные матчи в выходные, но этого было недостаточно. И да, в украинском футболе есть много различных авантюрных историй, которые не облегчают работу президента лиги.

Попытки подкупа никогда не были проблемой. Я говорю больше о владельцах клубов в Украине. Это невероятные истории для нас, швейцарцев.

Владелец полтавской Ворсклы находится в розыске по украинскому линии Интерпола. Его обвиняют в незаконном присвоении 2,5 млрд гривен. Он был руководителем главного спонсора клуба. Впоследствии в клубе был назначен управляющий директор, однако этот человек остался владельцем. Впрочем, в этой ситуации хотя бы все об этом знают.

У Десны есть неофициальный владелец, который нигде не фигурирует в клубных документах. Его зовут "алкогольным королем Украины", и он имел хорошие контакты с бывшим президентом страны Януковичем. Все знают, что клуб принадлежит именно ему. У Львова есть владелец, но на сайте клуба даже нет его фотографии. В Мариуполе клуб принадлежит иностранцу, которого никогда не видели в Украине.

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В Карпатах собственник два года назад сбил насмерть женщину, а затем покинул страну и теперь пребывает в розыске, а ведь ему принадлежит 50% клуба. И да, ещё нужно говорить, что два олигарха оказывают на весь футбол в Украине огромное влияние.

Я надеюсь, что смог хотя бы показать им, что без согласия по ключевым вопросам – таким, как маркетинг телевизионных прав – и без определенной сплочённости никакого прогресса не будет. Вы должны понимать, что это не один клуб, а объединение – лига. Я хотел продемонстрировать, что на первом месте должна быть централизованная продажа телевизионных прав. Каждый клуб в интересах лиги должен подчинять свои интересы общим. Можно сказать, что понимание этого в Украине еще не пришло. Надеюсь, что это понимание придет рано или поздно. Это я понял за два года.

Когда я несколько раз спрашивал своих помощников, почему мои идеи не работают, то они отвечали мне: "Добро пожаловать в Украину". Страна обладает огромным потенциалом в области футбола, но его нужно научиться реализовывать", – заявил Томас Гримм.

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