С началом нового сезона украинская Премьер-лига может недосчитаться нескольких клубов, сообщает ТаТоТаке.

УПЛ могут пополнить сразу четыре клуба Первой лиги – президент ПФЛ анонсировал интересные нововведения

В зоне риска находятся Мариуполь и Десна – у этих клубов меньше всего шансов вернуться к жизни. Город Марии сейчас находится под оккупацией и практически полностью разрушен россиянами – от клубной инфраструктуры азовцев не осталось ни следа. Десна еще до войны имела серьезные финансовые проблемы, а после бомбардировок Чернигова остались без тренировочной базы и стадиона.

В свою очередь готовы выступать в УПЛ лидеры Первой лиги – Металлист и Кривбасс, а Оболонь, которая в турнирной таблице идет четвертой, серьезно рассматривает возможность повышения в классе.

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