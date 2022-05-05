"Мы провели совещание в Первой и Второй лигах. В первую очередь, было принято решение о том, что мы не можем завершить чемпионат. Приняли решение определить места в турнирной таблице согласно местам, которые команды заняли после последнего тура (29 ноября) и до начала войны России против Украины.

Президент ПФЛ ответил на слухи о прекращении существования некоторых украинских клубов

Решили создать рабочую группу по отработке переходов между лигами. В том числе будем обращаться к УПЛ, чтобы наши клубы, занявшие первое и второе места, возможно, и третье с четвертым, могли участвовать в соревнованиях УПЛ.

Какова ситуация с обменом между Первой и Второй лигами? Мы общались, и я уверен, что мы вместе найдем общее и оптимальное решение для всех, чтобы клубы, которые получили право подняться из Второй в Первую лигу, чтобы они это право получили и принимали участие в чемпионате Первой лиги. Будем думать, как сохранить как можно больше команд, которые есть в Первой лиге.

Пока нет прямой угрозы существованию клубов. Есть некоторые проблемные моменты в двух клубах Первой лиги. Верю, что они будут существовать и развивать украинский футбол. Есть также проблемы в шести клубах Второй лиги.

Все клубы выразили готовность начать новый сезон. Также приняли решение с 16-17 мая по 30 мая провести работу и быть со всеми на контакте, узнать ситуацию в клубах и разрабатывать форматы соревнований", – сказал Каденко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, после первой части сезона четвёрка команд в Первой лиге выглядит следующим образом: Металлист, Кривбасс, Альянс и Оболонь.

"Раніше кумирами були Мессі та Роналду, зараз – ЗСУ і "Азов": хав Чорноморця втратив дім у Маріуполі, його брат на війні