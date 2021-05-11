Дата старта нового сезона украинской Премьер-лиги пока не утверждена.

Старт нового розыгрыша чемпионата Украины может начаться 31 июля, сообщает Meta-ratings.

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Ранее дирекция УПЛ планировала начать новый сезон 25 июля. Окончательная дата пока не утверждена, поэтому определенные клубы не сформировали планы на летние сборы.

Напомним, со следующего сезона УПЛ в турнире примут участие 16 команд. По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Украины впервые за 5 лет победило Динамо.

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