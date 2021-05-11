"Если вести речь о команде, то, вне сомнения, киевское «Динамо», поразившее игровой дисциплиной и уверенностью в своих силах.

Бондаренко озвучил свою цель на следующий сезон – хавбек стал лидером Мариуполя и получил вызов в сборную Украины

Из игроков мне запомнился мариуполец Артем Бондаренко, у которого огромный потенциал, и если он еще прибавит в спортивной наглости, то уже вскоре может оказаться на ведущих ролях в Шахтере, которому принадлежит.

Хотелось бы отметить и еще одного футболиста Мариуполя – Даниила Сикана, вот у кого характер бойца. После продолжительного перерыва, вызванного серьезной травмой он в поединке с непростым соперником – Десной, сразу оформил дубль. Думаю, что у Бондаренко и Сикана – отличное будущее в национальной сборной Украины", – сказал Маркевич в интервью Meta Ratings.

Напомним, Бондаренко получил дебютный вызов в команду Андрея Шевченко на матчи перед стартом чемпионата Европы.

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