"Вторая редакция указа Президента предусматривает запрет массовых мер в каждом отдельном регионе, если в этом есть надобность.

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Этим обновленным пунктом хотят воспользоваться УАФ и УПЛ, и все же возобновить соревнования в чемпионате. Но без зрителей", – написал журналист в своем Telegram-канале BurBuzz.

УАФ запланировала заседание на завтра, 24 февраля, начало в 13:00. Там и окончательно должна решиться судьба чемпионата Украины. Напомним, первый матч после зимнего перерыва Минай – Заря запланирован на 25 февраля.

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