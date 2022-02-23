"Друга редакція указу Президента передбачає заборону масових заходів за наявної в кожному окремому регіоні потреби.

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Цим оновленим пунктом хочуть скористатися УАФ та УПЛ і все ж поновити змагання у чемпіонаті. Але без присутності глядачів", – написав журналіст у своєму Telegram-каналі BurBuzz.

УАФ запланувала засідання на завтра, 24 лютого, початок о 13:00. Там і остаточно має вирішитись доля чемпіонату України. Нагадаємо, перший матч після зимової перерви Минай – Зоря запланований на 25 лютого.

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