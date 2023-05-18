Во время совместного заседания УПЛ и ПФЛ определили даты проведения матчей за две путевки в Премьер-лигу.

Два представителя УПЛ (13 и 14 места) и два представителя Первой Лиги (3 и 4 места) поборются за право играть в Премьер-лиге в следующем сезоне.

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Официальный сайт УПЛ сообщает, что стыковые матчи состоятся 10 и 14 июня. Отмечается, что в случае вызова игроков в национальную или молодежную сборную Украины, поединки могут провести 8 и 12 июня.

Заметим, что сейчас из УПЛ в переходные матчи могут перейти Минай и Рух, которые расположились на 13 и 14 местах за 4 тура до конца чемпионата. Рядом расположились Черноморец, Верес, Ингулец и Металлист 1925. В Первой лиге на выход в УПЛ через стыковые игры претендуют ЛНЗ, МФК Металлург и Карпаты.

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