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УПЛ хочет закончить чемпионат, чтобы избежать войны между Зарей и Динамо, – ТаТоТаке

15:36 143 Читати українською
УПЛ хочет закончить чемпионат, чтобы избежать войны между Зарей и Динамо, – ТаТоТаке
Динамо – Заря / фото: Динамо

Ведущий шоу ТаТоТаке Сергей Болотников заявил, что футбольные чиновники настроены завершить нынешний сезон УПЛ.

"В УПЛ хотят принципиально закончить чемпионат, чтобы избежать возможной войны за второе место между Зарей и Динамо.

Журналист, который часто контактировал с игроками Динамо, заболел коронавирусом

Предварительный план – возобновить сезон в первой половине июня. Но даже если придется возвращаться к футболу в июле, в УАФ посчитали, что они успевают. Шесть недель нужно для того, чтобы закончить чемпионат и Кубок. Поэтому, в принципе, можем и в июле начинать", – отметил Болотников.

Напомним, на вынужденный перерыв Динамо и Заря ушли, имея одинаковое количество очков – по 46. Правда, луганчане расположились выше в турнирной таблице, поскольку имеют преимущество по дополнительным показателям.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев коронавирус Заря Заря ТаТоТаке
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