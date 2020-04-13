Журналист, который часто контактировал с игроками Динамо, заболел коронавирусом

Журналист FootballHub и "1+1 media" Роман Куплевацкий подхватил коронавирус.

Об этом сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков в очередном выпуске издания: "Зацепило и нас. Сын нашего многолетнего оператора компьютерной верстки Владимира Куплевацкий Роман невесть где подхватил эту проклятую заразу. Вот и загремел с ней в больницу".

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К слову, Роман часто контактировал с игроками киевского Динамо, работая для FootballHub в микст-зоне стадиона на домашних матчах киевского клуба.

По состоянию на 13 апреля в Украине более трех тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 93 – летальных, 97 пациентов выздоровели. За прошедшие сутки было зафиксировано 325 новых случаев. Из-за пандемии на территории Украины введен карантин до 24 апреля включительно.

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