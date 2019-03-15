УПЛ хочет получить 15 млн долларов за телеправа – каналы могут сорвать тендер, – ТаТоТаке

УПЛ хочет продать права на трансляцию своих матчей за 15 млн долларов, что не устраивает телеканалы.

Журналист ТаТоТаке Сергей Болотников сообщил, что УПЛ планирует заработать на продаже телеправ 15 млн евро.

Setanta планирует запустить в Украине эфирный канал с АПЛ, УПЛ, НБА, НХЛ и UFC

Такая цена не устраивает телеканалы, и они могут сорвать тендер. Им выгодно, чтобы все оставалось так, как сейчас.

Претендентами на приобретение прав на трансляцию матчей чемпионата Украины является 2+2, Футбол, Setanta и Megogo.