УПЛ хоче отримати 15 млн доларів за телеправа – канали можуть зірвати тендер, – ТаТоТаке

УПЛ хоче продати права на трансляцію своїх матчів за 15 млн доларів, що не влаштовує телеканали.

Журналіст ТаТоТаке Сергій Болотніков повідомив, що УПЛ планує заробити на продажі телеправ 15 млн євро.

Setanta планує запустити в Україні ефірний канал з АПЛ, УПЛ, НБА, НХЛ і UFC

Така ціна не влаштовує телеканали, і вони можуть зірвати тендер. Їм вигідно, аби все залишалось так, як зараз.

Претендентами на придбання прав на трансляцію матчів чемпіонату України є 2+2, Футбол, Setanta та Megogo.