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Уотфорд – Ливерпуль – 0:3 – видео голов и обзор матча

20:41 81 Читати українською
Уотфорд – Ливерпуль – 0:3 – видео голов и обзор матча
Уотфорд – Ливерпуль – 0:3 – видео голов и обзор матча

В рамках 13 тура АПЛ Ливерпуль уверенно обыграл Уотфорд. Смотрите видео голов матча Уотфорд – Ливерпуль на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2018/19, 13 тур

Уотфорд – Ливерпуль – 0:3

Голы: Салах, 67, Александер-Арнольд, 76, Фирмино, 89

Ливерпуль в меньшинстве разгромил Уотфорд. Голами отличались Салах, Арнольд и Фирмино.

Манчестер Сити разгромил Вест Хэм, Ливерпуль в меньшинстве разбил Уотфорд: 13-й тур АПЛ, матчи субботы

После этого матча "красные" набрали 33 очка и занимают второе место в турнирной таблице АПЛ. Уотфорд находится на 9-м месте, имея 20 очков в активе.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия13 турВікарідж Роуд (Уотфорд)

Уотфорд - Ливерпуль: Суббота 24 ноября 2018

Уотфорд
Матч окончен
0 : 3
Ливерпуль
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