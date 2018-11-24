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Уотфорд – Ліверпуль – 0:3 – відео голів та огляд матчу

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Уотфорд – Ліверпуль – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Уотфорд – Ліверпуль – 0:3 – відео голів та огляд матчу

В рамках 13 туру АПЛ Ліверпуль впевнено обіграв Уотфорд. Дивіться відео голів матчу Уотфорд – Ліверпуль на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 13 тур

Уотфорд – Ліверпуль – 0:3

Голи: Салах, 67, Александер-Арнольд, 76, Фірміно, 89

Ліверпуль в меншості розгромив Уотфорд. Голами відзначалися Салах, Арнольд та Фірміно.

Манчестер Сіті розгромив Вест Хем, Ліверпуль в меншості розтрощив Уотфорд: 13-й тур АПЛ, матчі суботи

Після цього матчу "червоні" набрали 33 очки та посідають друге місце в турнірній таблиці АПЛ. Уотфорд знаходиться на 9-му місці, маючи 20 очок у своєму активі.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія13 турВікарідж Роуд (Уотфорд)

Уотфорд - Ліверпуль: Субота 24 листопада 2018

Уотфорд
Матч завершено
0 : 3
Ліверпуль
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