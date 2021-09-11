Приниження лідера АПЛ у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Тоттенхем – 3:0
Крістал Пелас сенсаційно розгромив Тоттенхем (3:0) у матчі 4-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд лондонського дербі.
"Орли" домінували упродовж всього першого тайму, однак не змогли реалізувати свої моменти. Натомість Тоттенхем примудрився не завдати жодного удару до перерви!
Тоттенхем у меншості розгромно поступився Крістал Пелас – дебютант "орлів" оформив дубль всього за 10 хвилин
Підопічні Ешпіріту Санту остаточно посипалися після вилучення Танганги на 58-ій хвилині. Спочатку молодий оборонець почубився з Вілфрідом Заха, а потім необачно полетів у підкаті – дві жовті картки. Той-таки Заха розпочав погром, реалізувавши пенальті за гру рукою Девіса. Добивав "шпор" Одсон Едуар, який оформив дубль у дебютному матчі за Крістал Пелас. 3:0 – Тоттенхем вперше втратив очки і ризикує віддати конкурентам звання лідера АПЛ.