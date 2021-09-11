"Орли" домінували упродовж всього першого тайму, однак не змогли реалізувати свої моменти. Натомість Тоттенхем примудрився не завдати жодного удару до перерви!

Тоттенхем у меншості розгромно поступився Крістал Пелас – дебютант "орлів" оформив дубль всього за 10 хвилин

Підопічні Ешпіріту Санту остаточно посипалися після вилучення Танганги на 58-ій хвилині. Спочатку молодий оборонець почубився з Вілфрідом Заха, а потім необачно полетів у підкаті – дві жовті картки. Той-таки Заха розпочав погром, реалізувавши пенальті за гру рукою Девіса. Добивав "шпор" Одсон Едуар, який оформив дубль у дебютному матчі за Крістал Пелас. 3:0 – Тоттенхем вперше втратив очки і ризикує віддати конкурентам звання лідера АПЛ.