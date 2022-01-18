Фиорентина принимала Дженоа в рамках 22-го тура Серии А. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.

Увольнение Андрея Шевченко с должности тренера Дженоа могло бы вылиться в дополнительную мотивацию для "грифонов", но вышло все наоборот.

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Несмотря на пижонство Влаховича при исполнении пенальти, хозяева полностью деклассировали соперника. Футболисты "фиалок" забили по три мяча в каждом из таймов, доведя счет до хоккейного. Гости не смогли даже оформить на гол престижа.

Победа позволила Фиорентине подняться на 6-е место Серии А, Дженоа остается в зоне вылета – 19-е место.

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