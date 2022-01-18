Звільнення Андрія Шевченка з посади тренера Дженоа могло б вилитись у додаткову мотивацію для "грифонів", але вийшло усе навпаки.

Спеція завдяки асисту Коваленка здобула перемогу над Міланом, Фіорентина забила 6 голів Дженоа, Наполі переграв Болонью

Попри піжонство Влаховіча під час виконання пенальті, господарі повністю декласували суперника. Футболісти "фіалок" забили по три м'ячі у кожному з таймів, довівши рахунок до хокейного. Гості не спромоглись навіть на гол престижу.

Перемога дозволила Фіорентині піднятись на 6-ту сходинку Серії А, Дженоа залишається у зоні вильоту – 19-те місце.

"Повертайся працювати додому": провальна авантюра Шевченка з присмаком махінацій, або Куди після невдячної Дженоа