В воскресенье 7-й тур чемпионата Германии завершали три поединка. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 7-й тур

Майнц – Унион Берлин – 1:2

Голы: Ингвартсен, 39 – Авоньи, 70, 73

Удаление: Кор, 90+2 (Майнц, вторая желтая карточка)

Бавария – Айнтрахт – начало матча в 18:30

Арминия – Байер – начало матча в 20:30

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Воскресную программу 7-го тура открывала встречи между соседями по турнирной таблице – Майнцом и Унионом. Довольно ровный первый тайм прошел в упорной борьбе за центр поля и завершился голом от хозяев: Карим Онисиво мог забивать сам, но не пожалел передачи для партнера и Маркус Ингвартсен метким выстрелом зажег свою фамилию на табло.

В середине второго тайма берлинцы сравняли: Крузе длинным пасом вывел на ворота Авоньи, тот оторвался от одного защитника, на линии штрафной рукой оттолкнул другого и пробил в дальний угол. Через три минуты он же, сместившись немного вправо, забил практически гол-близнец. Уже в добавленное время Кор увидел перед собой вторую желтую карточку и оставил Майнц в меньшинстве, однако это никак не повлияло на итоговый результат.

Победа позволила Униону набрать 12 очков и подняться на 7 строчку турнирной таблицы Бундеслиги, Майнц с 10 пунктами опустился на девятое место.

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