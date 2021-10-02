Германия, Бундеслига, 7-й тур

Боруссия Д – Аугсбург – 2:1

Голы: Геррейро, 10 (пен.), Брандт, 51 – Зекири, 35

Вольфсбург – Боруссия М – 1:3

Голы: Вальдшмидт, 25 – Эмболо, 5, Хофман, 7, Скалли, 90+5

Удаление: Лакруа, 76 (Вольфсбург, вторая желтая карточка)

Нереализованный пенальти: Штиндль, 76 (Боруссия М)

Герта – Фрайбург – 1:2

Голы: Пйонтек, 70 – Линхарт, 17, Петерсен, 78

Штутгарт – Хоффенхайм – 3:1

Голы: Кемпф, 19, Мавропанос, 60, Массимо, 81 – Ларсен, 84

РБ Лейпциг – Бохум – начало матча в 19:30

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Дортмундская Боруссия уже на 10-й минуте матча с Аугсбургом получила право на пенальти. Джефри Гаувелеув грубо нарушил правила в собственной штрафной и арбитр указал на точку. Рафаэл Геррейро выстрелом низом по центру ворот вывел "шмелей" вперед. В середине тайма Арне Майер решился на сумасшедший удар с дальней дистанции, попал в крестовину, мяч отскочил в центр вратарской и Энди Зекири восстановил статус-кво.

После перерыва Юлиан Бранд, получив сферу вблизи штрафной соперника, сместился ближе к центру и, переложив себе под левую ногу, точно пробил в ближний угол. Через мгновение Аугсбург сравнял, но арбитр зафиксировал нарушение в атаке и гол отменил. На большее команды не хватило.

Один из лидеров Бундеслиги – Вольфсбург – уже в начале матча дважды пропустил от менхенгладбахской Боруссии. Сначала Брель Эмболо ударом в падении через себя открыл счет, а через две минуты Йонас Хофман удвоил преимущество гостей. В середине тайма первый удар в створ ворот "волков" достиг цели и все стало не таким безнадежным.

В середине второго тайма хозяева оказались в меньшинстве – Лакруа "привез" пенальти в свои ворота и увидел перед собой вторую желтую карточку. Впрочем Ларс Штиндль с отметки не сумел переиграть Куна Кастельса. На пятой добавленной минуте Джо Скалли исправил огрех партнера, поставив эффектную точку в матче.

Фрайбург еще к середине первого тайма повел в счете с Гертой. Филипп Линхарт выпрыгнул выше других во вратарской площадке берлинцев и головой точно замкнул подачу с углового. После перерыва на поле появился Кшиштоф Пйонтек, который на некоторое время стал героем "Старой дамы" – в одном из эпизодов поляк удачно замкнул прострел Миттельштадта. Однако хозяева не сумели удержать ничью, пропустив за 10 минут до конца матча.

На две потерянные возможности Хофенхайма течение минуты (выстрел Крамарича впритирку со стойкой и перекладина от Бебу) Штутгарт ответил голом Кемпфа в середине первого тайма. Марк-Оливер результативно замкнул головой навес с углового под правую стойку. После перерыва Константинос Мавропанос удвоил преимущество "швабов", искусно накрутив нескольких защитников. Под конец матча команды обменялись голами – Роберто Массимо сначала довел счет до неприличного, а затем Якоб Бруун Ларсен забил гол престижа.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ