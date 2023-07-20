Унион усиливается под Лигу чемпионов – немцы подписали французского полузащитника
20 июля 11:36 - Читати українською
Француз Люка Тузар сменил клуб в Бундеслиге, подписав контракт с Унионом, который в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.
Немецкий Унион Берлин, который в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, усилился французским полузащитником немецкой Герты Люкой Тусаром. Об этом пишет клубная пресс-служба.
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Футболист и клуб заключили соглашение на два года – до лету 2025 Ориентировочная сумма трансфера составила семь миллионов евро.
В прошлом сезоне французский футболист сыграл за Герту 34 матча во всех турнирах и забил 6 голов.
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