Француз Люка Тузар сменил клуб в Бундеслиге, подписав контракт с Унионом, который в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

Немецкий Унион Берлин, который в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, усилился французским полузащитником немецкой Герты Люкой Тусаром. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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Футболист и клуб заключили соглашение на два года – до лету 2025 Ориентировочная сумма трансфера составила семь миллионов евро.

В прошлом сезоне французский футболист сыграл за Герту 34 матча во всех турнирах и забил 6 голов.

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