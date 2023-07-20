Француз Люка Тусар змінив клуб в Бундеслізі, підписавши контракт зі столичним Уніоном.

Німецький Уніон Берлін, який в наступному сезоні зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів, підсилився французьким півзахисником німецької Герти Люкою Тусаром. Про це пише клубна прес-служба.

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Футболіст і клуб уклали угоду на два роки – до літа 2025. Орієнтовна сума трансферу склала сім мільйонів євро.

Минулого сезону французький футболіст зіграв за Герту 34 матчі у всіх турнірах та забив 6 голів.

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