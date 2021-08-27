Боруссия Д в родных стенах принимала Хоффенхайм. Хозяева начали значительно активнее. Они захватили контроль над мячом и проводили атаку за атакой и несколько раз были очень близки к тому, чтобы открыть счет, но забить никак не удавалось – соперника каждый раз спасал голкипер. Гости же до перерыва нанесли лишь один удар в створ ворот, но еще в начале матча неплохой момент был у Крамарича – он попал в штангу.

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В начале второй половины встречи "шмели" вырвались вперед – Беллингем отдал прекрасную передачу под удар Рейне, который из пределов штрафной пробил в правый угол ворот. На 61-й счет сумел сравнять Баумгартнер, но долго ничейным он не продержался – уже на 69-й дортмундцы снова повели в счете благодаря голу Беллингема. Уже под занавес тайма гости снова сравняли – отличился Даббур, но уже через минуту разъяренный Холанд своевременно оказался на добивании в штрафной и мощно пробил под перекладину – 3:2. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Боруссии Д.

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