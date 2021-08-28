В субботу третий тур чемпионата Германии продолжили несколько поединков. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 3-й тур

Аугсбург – Байер – 1:4

Голы: Нидерлехнер, 30 – Яго, 4 (аг.), Нидерлехнер, 14 (аг.), Шик, 75, Вирц, 81

Арминия – Айнтрахт – 1:1

Голы: Виммер, 86 – Хауге, 22

Кельн – Бохум – 2:1

Голы: Шауб, 82, Лемперле, 90+1 – Цоллер, 90+4

Майнц – Гройтер Фюрт – 3:0

Голы: Лукоки, 15, Салай, 19, Штегер, 90+2

Штутгарт – Фрайбург – 2:3

Голы: Мавропанос, 45, Аль Гаддиуи, 45+2 – Йонг, 3, 9, Хьолер, 28

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Аусбург пропустил в матче с Байером уже в самом начале матча – Яго ошибся в собственной штрафной и записал в свой пассива автогол. Через десять минут Керем Демирбай разыграл угловой, получил пас назад, сместился к углу штрафной и пробил. Флориан Нидерлехнер головой пытался изменить траекторию полета мяча – и... попал точно в ворота. На 30-й минуте ему удалось реабилитировался: воспользовавшись невероятной ошибкой защитников в собственной вратарской, он отобрал у них сферу и уже в падении пробил, сократив таким образом счет до минимума.

В конце тайма Патрик Шик вышел один на один с голкипером на левом фланге и пробил. Вратарь в падении отбил, Шик подхватил, выкатил под удар Диаби, который не промахнулся. Однако видеопомощник сигнализировал об игре рукой и первый тайм завершился при минимальном преимуществе леверкузенцев.

В середине второго тайма Байер после розыгрыша углового у своих ворот выбил мяч в центр поля и убежал в стремительную контратаку, которую удачно завершил Шик. Через шесть минут Флориан Вирц прорывался по правому флангу. Голкипер, выйдя за пределы собственного штафного, пытался в падении выбить мяч, но тот перескочил через него и все тот же Вирц с острого угла довел счет до разгромного.

Безумное преимущество Айнтрахта во владении мячом в матче с Арминией кристаллизовалось в гол в середине первого тайма. Йенс Петтер Хауге прицельно пробил по воротам после затяжной атаки и финального паса Дурма. Голу предшествовала фантастическая комбинация, в которой приняла участие почти половина команды. Однако это лучше увидеть.

Однако удержать свое преимущество гостям не удалось. За четыре минуты до конца матча Патрик Виммер решился на удар из-за пределов штрафной и сравнял.

Кельн "разрывал" Бохум практически весь первый тайм. "Козлам" даже удалось забить в середине тайма – Деян Любичич удачно сыграл на добивании, но система VAR сигнализировала об игре рукой и арбитр взятие ворот отменил. Во втором тайме натиск хозяев не спадал и в конце концов привел к голу – Флориан Кайнц бил по воротам с острого угла, а Луис Шауб просто подставил ногу и переправил мяч в сетку. Уже в добавленное время Лемперле удвоил преимущество хозяев и, казалось, установил окончательный счет. Однако Симон Цоллер умудрился забить гол престижа и немного подсластить горечь поражения.

Майнц забил два сухих гола в ворота Гройтер Фюрта еще к середине тайма. Сначала Андерсон Лукоки решился на удар по центру с пределов штрафной – Саша Бурхерт не сумел спасти "трилистников". Впоследствии Алам Видмер получил мяч на правом фланге, протянул его на скорости до угла штрафной и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки. Адам Салай слета в падении в борьбе с защитником замкнул передачу прямо в сетку.

В начале второго тайма Майнц заработал право на пенальти – мяч попал в руку защитника гостей. "Карнавальникы" готовились пробить одиннадцатиметровый, как вдруг арбитр отменил свое решение, вдохновившись подсказками ассистентов. Уже в добавленное время точку в разгроме поставил Кевин Штегер, который за минуту до этого вышел на замену.

Настоящий триллер разыграли между собой Фрайбург и Штутгарт. Хозяева шокировали гостей уже на третьей минуте: Чонг Ву Йонг ворвался в штрафную швабов и замкнул поперечную передачу от Кристиана Гюнтера в левый нижний угол ворот. Уже через шесть минут кореец удвоил преимущество своей команды, точно сыграв на добивании: после навеса с углового голкипер кулаками выбил мяч в район одиннадцатиметровой отметки и Йонг не опуская сферу на землю вколотил ее под перекладину.

В середине тайма голкипер Фрайбурга нашел на правом фланге длинным пасом Роланда Шаллая, тот прошел к линии штрафной и навесил на Лукаса Хьолера, который довел счет до неприличного. В воздухе запахло разгромом. Однако хозяева не собирались сдаваться: Константинос Мавропанос на 45-й минуте сократил счет и возродил интригу в матче. А через мгновение Фрайбург, морально готовясь уйти на перерыв, пропустил второй раз – Хамади Аль Гаддиуи головой направил мяч в сетку после навеса Эндо. Второй тайм голов не принес.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ